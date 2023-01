Tre covi, l’ultimo apparentemente vuoto che sarà ispezionato con i georadar dagli uomini della Scientifica dopo essere stato individuato dai Poliziotti del Servizio Centrale Operativo. Di questo ultimo rifugio si sta cercando di rintracciare il proprietario. In questi istanti sta per entrare la Polizia Scientifica per cercare eventuali tracce.

ANCORA RILIEVI NEL PRIMO COVO. C’ERA ANCHE UN QUADRO DEL “PADRINO”

Gli inquirenti non mollano il primo covo, intanto. Lo stanno letteralmente passando al setaccio per comprendere se ancora c’è altro da scoprire. Dai rilievi emerge un ordine accurato con cui Messina Denaro teneva i suoi carteggi. Gli inquirenti sarebbero riusciti z entrare in possesso di una sorta di libro mastro e di appunti con cifre che arriverebbero al 2016. E numeri di telefono segnati su foglietti e post-it. Spazio anche per un quadro, sistemato nel salotto, con il volto di Marlon Brando nella celebre interpretazione del “Padrino”. I rilievi proseguono anche nel secondo covo.

IL BOSS SI SENTIVA AL SICURO

In poche centinaia di metri, gli investigatori stanno ricostruendo gli ultimi mesi di latitanza. Qui Messina Denaro, a Campobello di Mazara, si sentiva al sicuro, protetto dalla sua rete di favoreggiatori che adesso gli inquirenti stanno cercando di ricostruire. E si sentiva al sicuro nonostante quel blitz che, a settembre 2022, portò in carcere 35 persone, mentre 70 risultarono gli indagati. Tutti ritenuti suoi fiancheggiatori.

CONVALIDATO L’ARRESTO DELL’”AUTISTA”: “NON SAPEVO FOSSE MESSINA DENARO”

Nelle vicinanze del terzo covo viveva Giovanni Luppino, 59 anni, l’uomo arrestato insieme a Matteo Messina Denaro presso la clinica privata di Palermo, dove il boss si curava. Il Gip ha convalidato il suo arresto. L’uomo si è difeso dicendo: “Non sapevo che fosse Matteo Messina Denaro, solo un pazzo avrebbe potuto accompagnarlo sapendo che si trattava del boss”. E’ quanto ha riferito il suo legale difensore, l’avvocato Giuseppe Ferro. Luppino, commerciante di olive, ha sostenuto di non conoscere il capomafia che gli era stato presentato come cognato di Andrea Bonafede e di averlo accompagnato perché doveva sottoporsi a chemioterapia. Intanto dovrà rispondere di “procurata inosservanza della pena e favoreggiamento aggravati dal metodo mafioso“.

ANCHE IL MEDICO CHE LO AVEVA IN CURA RESPINGE LE ACCUSE

“Il mio assistito è fiducioso nella magistratura e nelle forze dell’ordine affinché si accerti la verità. L’atteggiamento del dottor Tumbarello non credo possa essere diverso da chi intende dare chiarimenti che può e che è in condizioni di dare”. È quanto ha detto l’avvocato Giuseppe Pantaleo, nominato difensore di fiducia da parte di Alfonso Tumbarello. Il medico di Campobello di Mazara ha prescritto ricette mediche al suo assistito Andrea Bonafede, nome però utilizzato (tramite carta d’identità e tessera sanitaria) dal boss Matteo Messina Denaro per curarsi ed effettuare visite ed esami nelle strutture sanitarie.