Mareggiate e Lungomare, l’opposizione di Sant’Agata Militello passa all’attacco, manifestando sentimenti di “tristezza ed amarezza” per le devastazioni causate dai marosi e soprattutto “nell’assistere impotenti agli enormi disagi che stanno vivendo gli abitanti delle case prospicienti il lungomare medesimo”, verso i quali esprimono tutta la loro solidarietà.

I consiglieri Nunziatina Starvaggi, Melinda Recupero, Monica Brancatelli e Giuseppe Puleo ritengono che “l’intervento programmato solo ora dall’Amministrazione non solo è tardivo, ma costituisce l’ennesimo palliativo”. E sostengono “che l’unico intervento risolutivo del problema è il ripascimento e che i fondi per la protezione ed il ripascimento definitivo del litorale sono da 5 anni disponibili!”

Spiegano inoltre che “Si tratta di interventi, già finanziati per il Comune di Sant’Agata di Militello, di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera, di cui al PO FESR Sicilia 2014/2020, Asse 5, Azione 5.1.1 A – le cui procedure sono state avviate nel lontano 2017 dall’Amministrazione allora in carica guidata dal Sindaco Carmelo Sottile con deliberazioni di Giunta Municipale n. 73 del 7.09.2017 e n. 76 del 28.09.2017 – che risultano di fondamentale importanza per la protezione del nostro territorio, e l’attuazione degli stessi si rivela assolutamente urgente ed improcrastinabile”.

“Dopo 4 anni di stallo amministrativo e di ripetuti solleciti da parte di noi consiglieri di minoranza, che sin dal 2018 abbiamo esercitato una costante azione di controllo e vigilanza con funzione propulsiva, espletata attraverso la presentazione di interrogazioni e mozioni consiliari, e soprattutto dopo i numerosi crolli che hanno interessato il nostro bellissimo lungomare negli ultimi anni e gli enormi disagi, che stanno vivendo gli abitanti della zona interessata, il Sindaco deve spiegare alla cittadinanza perché tali fondamentali progetti si sono arenati! – proseguono – L’Amministrazione in carica, piuttosto che premurarsi di accelerare le procedure di gara relative al finanziamento di 5.640.000,00 Euro di cui sopra, al fine di mettere in sicurezza in via concreta e definitiva il nostro territorio nell’ottica di una visione lungimirante rispetto ad interventi strategici per il futuro e lo sviluppo della città, preferisce ricorrere ancora una volta ad interventi “tampone” di affidamento dei lavori in “somma urgenza” , che possono solo arginare provvisoriamente le criticità, ma che in realtà a ben poco servono, se non a gravare sulle già precarie casse dell’Ente, e dunque sulle tasche dei cittadini, se non accompagnati da interventi concreti e definitivi di messa in sicurezza del litorale e di mitigazione del rischio idrogeologico”.