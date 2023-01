“Finalmente pubblicata la relazione della Commissione antimafia. Attilio è stato ucciso. Oggi inizia un’altra storia”. Così Angela Gentile, mamma dell’urologo Attilio Manca, rinvenuto cadavere nel suo appartamento di Viterbo l’11 febbraio del 2004, quasi 19 anni fa.

Diciannove anni nei quali a prevalere, per gli inquirenti, è stata l’ipotesi del suicidio. Adesso c’è una relazione della Commissione Parlamentare Antimafia che dice altro. Dice che Attilio è stato ucciso dalla mafia. La pubblicazione della relazione è stata annunciata dalla Deputata Piera Aiello: “Condivido con orgoglio la pubblicazione della relazione sull’omicidio dell’urologo Attilio Manca a firma mia e della collega Stefania Ascari, è stato un lavoro certosino e faticoso, ma tanto voluto. Ho mantenuto la promessa fatta alla mamma di Attilio”. E, quindi, rivolta ad Angela Manca: “Cara Angela, che dirti, adesso sarà vostra cura farne buon uso. Ringrazio tutta la Commissione Antimafia per il lavoro svolto”.

Ma c’è di più. La Commissione Antimafia della precedente legislatura “ritiene che la morte di Attilio Manca sia imputabile ad un omicidio di mafia e che l’associazione mafiosa che ne ha preso parte (non è chiaro se nel ruolo di mandante o organizzatrice o esecutrice) sia da individuarsi in quella facente capo alla famiglia di Barcellona Pozzo di Gotto”. Per la Commissione, quindi, né overdose è suicidio. La relazione sostiene che “appare incongruo giungere ad una conclusione diversa da quella secondo cui Attilio Manca sia stato ucciso, unica ipotesi ragionevole e priva di contraddizioni con i dati obiettivi delle modalità della morte del Manca, le informazioni fornite dai collaboratori di giustizia, gli elementi raccolti sui contatti fra la latitanza di Provenzano e il territorio di Barcellona Pozzo di Gotto e della provincia di Messina e, infine, le considerevoli opacità su aspetti rilevantissimi riguar- danti le cure sanitarie in favore del latitante corleonese“.