Floresta – Si è svolto ieri sera, presso la Sala Consiliare di Floresta, un incontro con le istituzioni e alcune delle Associazioni cittadine, per la programmazione dell’imminente Carnevale 2023.

Hanno preso parte alla riunione alcune istituzioni cittadine, tra cui il Sindaco Antonio Stroscio e l’Assessore Comunale Lucia Lo Grande, i rappresentanti delle Associazioni locali, come il Vice-Presidente della Pro Loco Floresta Basilio Gurgone, e vari commercianti del luogo; le istituzioni hanno annunciato che a breve sarà stilato il calendario completo delle manifestazioni del Carnevale, con diversi eventi all’insegna di balli e divertimento.

Inoltre l’Amministrazione Comunale di Floresta ha reso noto il bando, per la selezione di 2 volontari del Servizio Civile Universale; il progetto, che verrà realizzato a Floresta, sarà “Sicilia: La ricchezza della diversità“. I giovani, per poter partecipare alla selezione, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, avere un’età compresa fra 18 e 28 anni al momento della presentazione della domanda, non aver riportato alcuna condanna.