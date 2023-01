Cinque sigle sindacali, Cgil, Uil, Fials, NurSind e NursingUp, hanno indetto per giovedì 26 gennaio a partire dalle 16 un’assemblea popolare al castello “Gallego” di Sant’Agata Militello per dire “no allo smantellamento dell’ospedale santagatese” e fermare la “privatizzazione della sanità pubblica”.

La mobilitazione scaturisce dalla già nota ipotesi di allargare anche all’ospedale di Sant’Agata Militello la convenzione tra Asp Messina e fondazione “Giglio” di Cefalù già in vigore a Mistretta per i reparti di urologia ed oculistica e che porterebbe gli specialisti del “Giglio” ad operare anche all’ospedale di Sant’Agata in chirurgia generale, ortopedia e ginecologia.

“Un tentativo dell’Asp di Messina, avallato dai vertici regionali della sanità pubblica, finalizzato a privatizzare l’ospedale di Sant’Agata di Militello”, denunciano i sindacati. “Tale disegno rappresenta un gravissimo depauperamento e una odiosa mortificazione delle professionalità interne alla struttura ospedaliera di Sant’Agata di Militello e, inoltre, costituisce un regalo a favore della sanità privata”.

Già nelle scorse settimane i sindacati si erano espressi in maniera fortemente contraria alla proposta, tutt’ora in discussione e di cui, lo ricordiamo, si era discusso in un tavolo tecnico a Sant’Agata Militello con alcuni sindaci del territorio ed i vertici di Asp e fondazione Giglio, ed in VI commissione salute dell’Ars.

“Tale operazione – aggiungono i rappresentati sindacali – comporterà la cessione dell’85% del DRG a favore della Fondazione “Giglio”, in questo quadro l’Asp di Messina incamererà soltanto il 15%, vale a dire una percentuale che non consentirà di coprire neanche i costi di gestione e che potrebbe anche ricevere l’attenzione della Corte dei Conti. Il tentativo di privatizzare e smantellare l’ospedale di Sant’Agata di Militello si inquadra in una strategia totalmente inaccettabile che è il preludio della cancellazione della sanità pubblica ospedaliera con le nefaste conseguenze per la garanzia del diritto, costituzionalmente garantito, alla salute di tutti i cittadini – concludono i sindacati -.

Nel respingere in toto questo progetto, intendiamo coinvolgere in questa battaglia di difesa della sanità pubblica tutti i cittadini, i lavoratori, le istituzioni locali e le forze politiche”.