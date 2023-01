Capri Leone – La Vice-Presidente della Commissione Ambiente e Territorio all’ARS e Sindaco di Capri Leone On. Bernadette Grasso, insieme al proprio partito di Forza Italia, ha presentato 2 emendamenti al Decreto Milleproroghe, per chiedere il rinvio delle scadenze delle concessioni balneari, previste dal governo Draghi l’1 Gennaio 2024.

“Le concessioni balneari scadranno a partire dal Gennaio 2024 e questo non possiamo permetterlo – dichiara l’On. Grasso -. Secondo le direttive europee devono escludersi proroghe, perché gli attuali concessionari potranno partecipare alle gare che dovranno essere bandite.

Potete immaginare ciò cosa comporta per le imprese balneari siciliane, spesso a conduzione familiare, e che rappresentano un tessuto importante della nostra economia. Molte si sono indebitate per fare investimenti e offrire servizi sempre più adeguati. Come ho ribadito nella scorsa Legislatura e continuerò a farlo adesso, da Vice-Presidente della Commissione Ambiente e Territorio all’ARS, serve invece una proroga.

Da Roma occorre un punto d’incontro con l’UE, per tutelare le imprese balneari. Forza Italia ha presentato 2 emendamenti al Decreto Milleproroghe, per chiedere il rinvio delle scadenze previste dal governo Draghi. Sia concesso più tempo alle nostre aziende balneari, che rischiano il collasso. In Sicilia tale settore è un volano del turismo locale: merita di essere tutelato”.