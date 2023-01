Campobello di Mazara – Scoperto dalla Polizia un terzo covo in cui ha vissuto Matteo Messina Denaro, sempre a Campobello di Mazara, paese dove sono stati scoperti gli altri due rifugi del capomafia.

Si tratta di un appartamento. Tre covi a Campobello di Mazara, dove evidentemente l’ormai ex super latitante si sentiva davvero al sicuro. In questo ultimo rifugio, in via San Giovanni, a 500 metri dal primo, Messina Denaro avrebbe abitato poco prima di giungere in Via Cb31.

Il cosiddetto terzo covo è stato scoperto dagli uomini del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato che hanno fatto irruzione oggi pomeriggio. La casa è risultata vuota, ma saranno comunque effettuati approfondimenti, anche tramite georadar per poter comprendere se possano esserci delle stanze nascoste, come già successo per il secondo covo.

FOTO: LOCAL TEAM