Scaletta Zanclea – “L’amministrazione comunale, interpretando il sentire comune, si stringe, insieme alla comunità tutta, al dolore dei familiari per la prematura perdita del nostro giovane e amato concittadino Manuel”.

È quanto si legge sulla pagina facebook del Comune di Scaletta Zanclea che ha proclamato per oggi una giornata di lutto cittadino. Sono in corso, nella chiesa di Maria Santissima del Carmelo, i funerali di Manuel Billé, il diciassettenne scomparso martedì 17 gennaio e ritrovato senza vita ieri mattina non lontano da casa.

L’amministrazione comunale di Scaletta Zanclea ha disposto che vengano abbassate le serrande dei negozi per tutta la durata dei funerali, interrompendo ogni attività ludica e ricreativa, invitando i cittadini le associazioni sportive, culturali, sociali ad unirsi in raccoglimento per la scomparsa del 17enne.

La notizia della morte del giovane ha scosso profondamente non solo la comunità di Scaletta dove viveva il giovane insieme alla famiglia, ma anche i compagni della quarta classe del Liceo Seguenza, presenti oggi ai funerali per salutare il loro Manuel.