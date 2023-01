Sono passati poco più di tre anni dall’inaugurazione della palestra di Furriolo, a Capo d’Orlando. Era il mese di ottobre del 2019 quando il primo cittadino Franco Ingrillì tagliava il nastro di una nuova palestra polivalente indoor, sorta alle spalle della scuola elementare di contrada Furriolo, “una struttura – aveva detto il sindaco –, che mi auguro diventi anche palestra di vita, luogo di crescita e socializzazione”.

Purtroppo però, quella struttura che nei piani dell’amministrazione comunale doveva contribuire ad incrementare il patrimonio sportivo di Capo d’Orlando, mettendola a disposizione delle associazioni sportive, non è mai stata degna di questo nome.

Nel frattempo l’altra struttura struttura storica orlandina, il PalaValenti, qualche mese fa è stata tirata fuori dal piano di alienazione dei beni comunali in vista di un’imminente ristrutturazione, di cui ancora non si hanno notizie.

Una struttura invivibile

Si tratta di una struttura precaria, una sorta di tenda da campeggio, che può anche essere aperta lateralmente d’estate. Peccato che venga utilizzata quasi esclusivamente d’inverno, non solo dai bambini della scuola, ma anche dagli oltre 150 tesserati di una società di pallavolo locale, l’Orlandina Volley, che lì dentro, dal primo pomeriggio fino a tarda sera, svolge le sue attività sportive.

Peccato che allenamenti e partite si svolgano, sostanzialmente, all’addiaccio. In una “palestra” in cui a farla da padrona è l’umidità ed in inverno la temperatura percepita è persino più bassa di quella esterna. L’apice dell’invivibilità si raggiunge in caso di pioggia abbondante: come si può evincere dalle immagini, l’arrivo della pioggia durante l’allenamento di ieri sera ha provocato infiltrazioni d’acqua in diverse parti dell’impianto. Un pericolo concreto per chi salta o corre da una parte all’altra inseguendo una palla. Addirittura il contatto di un cavo della luce con l’acqua ha fatto scattare il salvavita.

È un’importante realtà quella costruita nei primi dieci anni di attività dall’Orlandina Volley, che meriterebbe più attenzione da parte delle istituzioni locali. I grandi sacrifici fatti negli anni hanno portato la società paladina a disputare due campionati regionali a livello senior, oltre ad avere un settore giovanile di tutto rispetto, composto da tanti ragazzi del territorio che ben figurano a livello provinciale.

A Capo d’Orlando, così, arrivano formazioni maschili e femminili provenienti da tutta la Sicilia, che trovano una palestra in condizioni indecenti e di assoluta precarietà: priva di uno spogliatoio in cui cambiarsi o una doccia per lavarsi dopo la partita.

E bisogna anche che siano fortunati e non piova: altrimenti piuttosto che colpire la palla con schiacciate e bagher, sarebbero costretti ad imbracciare spazzoloni e asciugamani per pulire il campo.