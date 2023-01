Quale modo migliore di approcciarsi alla musica? Nasce un nuovo modo di fare musica, dove prima si impara a suonare e poi si assimila la teoria. Il progetto nasce dall’idea di accostarsi alla musica e al ritmo utilizzando il linguaggio del corpo per sviluppare capacità creative, comunicative ed espressive, attraverso un’esperienza didattica assolutamente innovativa ed entusiasmante. Si approderà in seguito allo studio delle tecniche strumentali degli strumenti a percussione didattici.

Quattro appuntamenti con la Scuola Primaria dell’Istituto comprensivo di Villafranca Tirrena e il rinomato gruppo musicale Outstave, per la realizzazione di un laboratorio interattivo di Body Music e Percussioni Etniche nei giorni di lunedì 16, giovedì 19, lunedì 23 e giovedì 26 gennaio 2023 presso l’Aula Consiliare del comune tirrenico. Al concerto partecipano i plessi G. Marconi L. Sciascia G. Ungaretti, nessuno escluso.

Quest’evento, voluto fortemente dal Dirigente Rossana Ingrassia e dall’insegnante Ermelinda Midiri, prevede la partecipazione attiva degli studenti della Scuola Primaria con programmi idonei alla fascia di età.

L’originale approccio coreografico alla musica, in una combinazione di ritmo e movimento, è la caratteristica unica di questo spettacolo, dove i più piccini sono protagonisti della scena musicale.

Il concerto è presentato da uno specialista musicale professionista che coinvolge i presenti ad interagire in modo originale e divertente con i musicisti di Outstave così che palco e platea si fondono in un unico spazio sonoro.

Tutto nasce da MGA Music Method, creato da Maria Grazia Armaleo, divulgatrice musicale ed esperta in didattica.

Ogni programma personalizzato offre un’opportunità unica, originale e dinamica per ispirare sentimenti di gioia, gioco e libertà aiutando i partecipanti a connettersi con il ritmo primordiale, origine del mondo e della vita. Obiettivo principale di questi incontri è offrire l’opportunità di accostarsi alla musica in modo semplice, chiaro, efficace e al tempo stesso divertente, utilizzando il linguaggio del corpo: Body Percussion o utilizzando lo strumentario Orff o piccoli strumenti didattici a percussione. Richiamare l’attenzione su quanto sia piacevole suonare, far crescere la curiosità di scoprire il magico mondo dei suoni.

Maria Grazia Armaleo svolge regolarmente sia un programma di eventi che seminari di formazione in Italia e in molti paesi del mondo con l’intento principale di favorire il benessere degli individui e delle comunità nella pratica del ritmo. Ha talento nell’incoraggiare gli altri a credere nella propria creatività ed energia, spesso bloccate o soffocate. E porta avanti la sua idea “vincente” non solo in campo musicale ma soprattutto nella vita:

“Divertiti a condividere il tuo spirito ritmiico mentre commetti i tuoi errori e impara da essi”