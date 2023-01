Nel covo di Matteo Messina Denaro, in Via Cb 31 di Campobello di Mazara, sono arrivati oggi alcuni uomini dello squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia. Prenderanno parte alle perquisizioni nel primo covo del mafioso Matteo Messina Denaro.

Lo squadrone Cacciatori di Sicilia è specializzato in perquisizioni e nella ricerca di bunker. Farà ingresso in quello che fu il rifugio dell’ormai ex superlatitante nel momento in cui finirà il lavoro dei Ris di Messina che stanno continuando a setacciare il covo con i loro rilievi tecnici.

Ma c’è anche la perquisizione nella stanza segreta di un altro appartamento, non lontano dal covo dell’ultimo padrino. Gli investigatori ci sono arrivati captando battute ed espressioni su una strada vicina a Via Cb31. E poche ore dopo, senza perdere tempo, è scattata quella perquisizione nel centro di Campobello di Licata. Al piano terra di un appartamento, dietro un armadio con fondo scorrevole e con abiti a mimetizzare il tutto, una stanza segreta piena di gioielli. E anche di scatole vuote. Chissà cosa custodivano?

Era la stanza del tesoro di Matteo Messina Denaro, delle cose preziose a cui il padrino teneva. Collane, bracciali, pietre preziose, vassoi d’argento. Ma, soprattutto, in questa sorta di bunker c’erano delle scatole vuote. Altre, invece, erano piene di carte. I Carabinieri del Ros stanno vagliando il contenuto e cercando di capire se, invece, alcune siano state svuotate subito dopo l’arresto del boss. Questo aspetto potrebbe essere uno dei prossimi argomenti sul tavolo dell’interrogatorio di Messina Denaro.

E’ chiaro che gli inquirenti sono a caccia del famoso archivio di Totò Riina, di cui parlano i pentiti. La ricerca di altri covi potrebbe non essere finita qui.