Il Giudice Paolo Borsellino oggi avrebbe compiuto 83 anni. E chissà come sarebbe stata la sua vita, tra figli, nipoti, una bella famiglia… magari sarebbe stata la vita di un uomo che si guarda alle spalle soddisfatto o con qualche rammarico. Chissà…

Non lo sapranno mai i suoi figli, i suoi affetti più cari. Paolo Borsellino non è mai invecchiato perché la sua vita è stata spezzata dal tritolo di cosa nostra il 19 luglio 1992, in via D’Amelio. Ma Paolo Borsellino no, non morirà finché ci sarà quella parte sana di Sicilia che farà camminare le idee di Paolo e Giovanni sulle sue gambe. Proprio oggi, nel giorno del suo compleanno, Matteo Messina Denaro, a qualche giorno dalla cattura, è sotto processo a Caltanissetta per quella strage, anche se ha preferito non comparire davanti ai giudici.

“Buon compleanno, Paolo!” è l’iniziativa che il Centro Studi Paolo e Rita Borsellino organizzerà per ricordare questa ricorrenza, in collaborazione con l’Istituto Penale per i Minorenni. Nel primo pomeriggio un torneo di calcio a 5 intitolato a Paolo e Rita Borsellino vedrà impegnate le squadre di Arma dei Carabinieri, Questura di Palermo e del Liceo Statale De Cosmi. Darà il calcio d’inizio, l’ex calciatore di Napoli, Palermo e Messina, Salvatore Aronica.

Alle 17,30, invece, presso il Teatro dell’Istituto Penale per i Minorenni, spazio alle riflessioni e al cantastorie palermitano Salvo Piparo. E, infine, come ogni compleanno che si rispetti, il taglio della torta preparata dal maestro pasticcere Mario La Duca.