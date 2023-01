Frazzanò – La Giunta Municipale del Comune di Frazzanò ha approvato il progetto relativo ad interventi di sistemazione di tratti stradali comunali, per un importo complessivo di 50.000 euro.

Il progetto, redatto in data 14 Gennaio 2023 dal Geom. Orlando Monastra in qualità di dipendente dell’Area Tecnica, si basa sulla suddivisione delle somme da utilizzare tra lavori veri e propri (40.604,65 euro), somme a disposizione dell’Amministrazione (3.775,13 euro) e IVA (4.791,55 euro).

Il contributo ottenuto dal Comune frazzanese, per la sistemazione dei tratti stradali comunali, deriva dall’attribuzione di somme destinate ad opere pubbliche, in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile per gli anni dal 2021 al 2024, e viene assegnato a tutti i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Gli investimenti sono destinati all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, e all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Invece lo sviluppo territoriale sostenibile è riferito agli interventi di mobilità sostenibile, all’adeguamento e alla messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, e all’abbattimento delle barriere architettoniche.