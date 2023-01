Caltanissetta – Quella sedia, alla fine, è rimasta vuota. Alle 10.45 la voce della presidente della Corte di Assiste di Appello, nell’aula bunker di Caltanissetta, Maria Carmela Giannazzo, non può far altro che prendere atto e pronunciare “Messina Denaro Matteo, detenuto assente”.

Il boss è imputato per le strage di Capaci e Via D’Amelio, costate la vita a Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Francesca Morvillo e agli agenti delle scorte dei due giudici del pool antimafia di Palermo. Messina Denaro sceglie di non comparire in udienza in videoconferenza dal carcere de L’Aquila, dove è detenuto al 41 bis.

L’arringa è toccata ai suoi avvocati d’ufficio Giovanni Pace e Salvatore Baglio. Dopo la cattura il boss ha indicato come suo legale di fiducia la nipote Lorenza Guttadauro, figlia della sorella del padrino, Rosalia, e di Filippo Guttadauro. Anche lei non ha partecipato alla seduta. L’udienza è stata rinviata al prossimo 9 marzo.

L’accusa, rappresentata dal PG Antonino Patti, ha chiesto la conferma dell’ergastolo decretato in primo grado. Per il Procuratore Generale, Messina Denaro non è stato solo uno dei mandanti delle stragi del 1992, ma “uno di coloro che già nella fase iniziale aveva messo mano a questo progetto con la missione romana del febbraio 1992 di cui addirittura è protagonista materiale insieme a Graviano e altri”. FOTO: Ilmessaggero.it