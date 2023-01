Venetico – Cantieri aperti a Venetico. Proprio mercoledì sono iniziati i lavori per il la creazione di campo da tennis a partire dal potenziamento di quello esistente. Contemporaneamente verranno adeguati gli spogliatoi e club house.

Si parla di un importo di 230.366,50 euro, recuperato grazie alla partecipazione al bando “Sport e periferie” emesso dal ministero per le Politiche giovanili e lo sport. Ad eseguire i lavori l’operatore economico “Drago” di Catania.Si procederà con la pulitura innanzitutto. Poi verrà potenziato l’impianto già esistente con la realizzazione di un’altra struttura. Il nuovo campo di tennis avrà un manto superficiale di gioco in cemento. È prevista inoltre una copertura attraverso una tensostruttura. Sempre nella stessa area nasceranno un campo di gioco polivalente per il basket e la pallavolo aperto e un campo di padel.

Soddisfatto il Sindaco Francesco Rizzo, per il quale è molto importante la creazione di nuove strutture sportive che possano essere veicolo di valori sani. Intanto si lavoro sodo per arrivare ad avere questo centro che rappresenterà un punto di riferimento molto importante per Venetico. La fine dei lavori, secondo prime previsioni, è prevista entro 6 mesi.

A seguire l’intero iter il responsabile dell’Ufficio tecnico, ing. Carmelo Giannetto, e dal suo predecessore ing. Fabio Marino, oggi esperto del Comune di Venetico e capo dell’Area tecnica di Milazzo.