“Finalmente si è giunti, dopo anni, alla definitiva sottoscrizione dei contratti decentrati integrativi per i dipendenti del Comune di Ficarra, fatto questo, sostiene Nino Pizzino, della FP CGIL, importante e non scontato e frutto di un proficuo lavoro tra le organizzazioni sindacali e la parte pubblica in rappresentanza dell’amministrazione comunale”.

Per la parte sindacale, oltre a Nino Pizzino per la FP CGIL erano presenti, Giovanni Coledi della CISL FP e Giardina della FP UIL, nonché la RSU, Lucia Landro, Nunziatina Messina, Meluccio Pizzuto e Rosetta Angelina, mentre per la parte pubblica, la delegazione trattante era composta dal segretario comunale, dott. Piero Manganato,dalla sig.ra D’Amico Caterina responsabile area amministrativa a cui, per l’anno 2022, è subentrato il dott. Bonfiglio Domenico.

“Con tale sottoscrizione, pertanto, saranno pagati da subito, ai dipendenti dell’Ente , tutte le indennità del salario accessorio per gli anni pregressi, ma soprattutto, dopo anni di stallo, dichiara Nino Pizzino, si è voluto dare un forte segnale di attenzione, alle legittime aspettative di tutti i lavoratori, i quali, a decorrere dal 2022 in poi, potranno beneficiare dell’attivazione delle progressioni economiche orizzontali”.

Progressioni che, nel solo 2022, interesseranno circa il 50% dei dipendenti aventi diritto, mentre, per la restante platea dei dipendenti, le progressioni si attiveranno nel 2023.

Una iniziativa ed un percorso, non scontato e che ha visto, parte pubblica ed organizzazioni sindacali, protagonisti di una importante e proficua intesa contrattuale, sia per l’Ente, che ha voluto dare un riconoscimento al lavoro dei propri dipendenti e sia per i dipendenti del comune di Ficarra, i quali, potranno migliorare le proprie condizioni salariali a partire dal 2022.