L’Avvocato Laura Palazzolo è stata eletta presidente del Consiglio dell’Unione dei Comuni della Costa e dei Monti Saraceni.

Il capogruppo di maggioranza nel consiglio Comunale di Sant’Angelo di Brolo avrà al suo fianco, come vice presidente, Emilio Traviglia.

Il Consiglio dell’Unione dei Comuni della Costa e dei Monti Saraceni è quindi composto da Laura Palazzolo, Michele Martella, Salvatore Ioppolo e Diego Ferraro dei gruppi di maggioranza santangiolese e Tindaro Germanelli e Federica Spinella per la minoranza consiliare.

Per il Comune di Piraino ne fanno parte Sergio Napoleone Corbino, Giuseppe Calabria, Emilio Traviglia e Ilenia Giordano per la maggioranza e Diego Cusmano e Federico Venuto per la minoranza.

L’obiettivo dell’Unione dei Comuni della Costa e dei Monti Saraceni è di svolgere in sinergia, tra i Comuni di Piraino e Sant’Angelo di Brolo, attività dirette alla tutela del territorio, allo sviluppo del turismo, alla valorizzazione dei beni culturali, all’organizzazione di eventi sportivi, alla condivisione dei servizi di Protezione Civile, antincendio e politiche economiche e sociali.