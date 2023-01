L’appartamento, che si trova al pian terreno ed ha due ingressi, da tempo è disabitato. La madre di Andrea Bonafede vive nella casa di Tre Fontane insieme ad una delle sue figlie. Il sequestro arriva dopo le perquisizioni di due covi del latitante: un appartamento in paese e un bunker nascosto dietro un armadio .

Posta sotto sequestro la casa di proprietà della mamma di Andrea Bonafede, il proprietario dell’identità utilizzata dal boss Matteo Messina Denaro durante la sua latitanza. La casa si trova a Campobello di Mazara , all’angolo tra la via Marsala e la via Cusmano.

Udienza di convalida per il fiancheggiatore

Intanto i pm della procura di Palermo sono arrivati nel carcere di Pagliarelli, dove è fissata l’udienza di convalida di Giovanni Luppino, il commerciante di olive incensurato che era tre giorni fa ha accompagnato Messina Denaro alla clinica La Maddalena di Palermo, dove era in programma la seduta di chemioterapia per una forma aggressiva e avanzata di cancro al colon. Luppino è indagato per favoreggiamento aggravato.

Stamattina c’è attesa all’interno dell’aula bunker del carcere Malaspina di Caltanissetta per l’eventuale collegamento in videoconferenza di Messina Denaro all’udienza del processo d’appello sulle stragi.