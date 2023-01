Dopo la stangata sui prezzi del tabacco, ancora una brutta notizia per i fumatori in Italia: le sigarette elettroniche saranno vietate nei luoghi al chiuso, come già accade per le sigarette normali. Mentre le sigarette classiche saranno bandite anche all’aperto in determinate situazioni.

Questa la nuova stretta annunciata dal ministro della Salute Orazio Schillaci, che durante un’audizione in commissione Affari sociali della Camera ha detto di voler allargare la stretta sul fumo alle e-cig, aggiornando dopo 20 anni la celebre legge Sirchia, che impose in tutti i luoghi pubblici al chiuso lo stop alle sigarette.

“Intendo proporre l’aggiornamento e l’ampliamento della legge 3/2003 per estendere il divieto di fumo in altri luoghi all’aperto in presenza di minori e donne in gravidanza – ha affermato il ministro -; eliminare la possibilità di attrezzare sale fumatori in locali chiusi; estendere il divieto anche alle emissioni dei nuovi prodotti come sigarette elettroniche e prodotti del tabacco riscaldato; estendere il divieto di pubblicità ai nuovi prodotti contenenti nicotina”.