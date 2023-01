Lipari – Ha subito l’amputazione della mano sinistra un ragazzino di appena undici anni, rimasto ferito nella serata di Martedì nella piazza di Marina Corta a causa dello scoppio di petardi.

In un primo momento si è pensato che l’incidente potesse costargli alcune dita dell’arto, ma la mano è stata gravemente compromessa dall’esplosione di alcuni pacchetti di petardi messi insieme. I petardi non erano esplosi subito, ma la deflagrazione è avvenuta nel momento in cui il giovanissimo si è avvicinato per capirne i motivi.

In un primo momento era stato trasportato all’ospedale di Lipari, dove ha ricevuto i primi soccorsi. Successivamente si è reso necessario il trasferimento all’Ospedale “Cannizzaro” di Catania in elisoccorso. Quindi ha subito un delicatissimo intervento chirurgico. Ai medici non è rimasta altra scelta se non quella di amputare la mano. Un’indagine è stata avviata dai Carabinieri. FOTO: ARCHIVIO