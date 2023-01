Mirto – Aumenta la fiducia per la Polisportiva Mirto, formazione che sta disputando il Campionato di Terza Categoria Girone Unico di Barcellona Pozzo di Gotto, che attualmente si trova al quinto posto in classifica con 13 punti.

Il Mirto, allenato dai due mister Emanuele Frisenda e Aldo Scarcina, è in striscia positiva da tre giornate, grazie alle vittorie consecutive ottenute contro Tusa, Sant’Antonino e Caronia; la squadra mirtese ha puntato quest’anno su un giusto mix tra giocatori esperti, come il bomber e capitano Marco Rizzo, Alessandro Castrovinci, Walter Accardi, Ivan Presti e il neo-acquisto Ezio Calanna, e giovani di valore, che potranno solo crescere nel corso del torneo.

La Lega Nazionale Dilettanti siciliana ha ufficializzato ieri il girone di ritorno del Campionato, che inizierà nel weekend tra il 28 e il 29 Gennaio e che vedrà impegnato il Mirto in trasferta contro il Club Sportivo Oliveri (formazione che attualmente si trova in quarta posizione, con 2 lunghezze di vantaggio sul Mirto). Il Mirto giocherà equamente, in casa e in trasferta, le sfide contro le altre compagini in lizza per il salto di categoria e per la conquista della zona playoff; infatti affronterà in casa le prime due della classe Fondachelli e Mamertina, mentre giocherà lontano dalle mura amiche contro Pro Tonnarella e Oliveri (rispettivamente terza e quarta della classifica).

Da segnalare nel girone di andata le buone prove dei giovani Antonino Sgrò e Luca Di Giandomenico, rispettivamente autori di 3 e 2 reti stagionali, di Walter Accardi, centrocampista offensivo che sta tornando sui suoi livelli, di Riccardo Sapone, che ha siglato il definitivo 3-2 a Caronia, Giorgio Frisenda, Sergio Librizzi e Simone Cangemi.