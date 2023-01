“Ci appelliamo a dei sentimenti forse assopiti, al vero senso dell’essere un genitore amorevole. Stato, magistrati, chiedete al boss Matteo Messina Denaro, se sa dov’è la nostra Denise. Noi siamo convinti che se decidesse di fornire la risposta alla nostra domanda, metterebbe fine al nostro calvario“.

Firmato, semplicemente, Piera Maggio e Pietro Pulizzi. I genitori della piccola Denise Pipitone, scomparsa da Mazara del Vallo il 1 settembre 2004, hanno affidato – per l’ennesima volta con il cuore in mano – questo desiderio alla pagina Facebook che Piera Maggio gestisce nella speranza, un giorno, di incontrare nuovamente la sua Denise.

Piera e Pietro non hanno mai smesso di chiedere giustizia per la loro piccola e, soprattutto, di cercarla. Piera, sulla sua pagina Facebook, riporta anche una dichiarazione dell’avvocato Giacomo Frazzitta: “Sappiamo che non è stato lui a prendere Denise, ma sicuramente lui sa chi è stato e perché. Lo dica, come atto di estrema riparazione per quello che ha fatto al piccolo Di Matteo e di clemenza verso una mamma che soffre”.