La Nuova Igea Virtus cala il poker contro l’Akragas, presentatasi a questa finale regionale di Coppa Italia con il bigliettino da visita di difesa meno perforata d’Italia.

C’era grande attesa nell’ambiente giallorosso, al punto che un nutrito gruppo di sostenitori igeani, nonostante la giornata infrasettimanale, hanno raggiunto il capoluogo ibleo per stare vicini alla propria squadra del cuore nel match contro il team agrigentino guidato di mister Terranova.

Gli uomini di Pasquale Ferrara hanno sbloccato l’incontro sul finire della prima frazione, grazie a una rete di bomber Idoyaga. Una rete che manda le due squadre negli spogliatoi con la Nuova Igea Virtus in vantaggio e una ripresa tutta da vivere.

Ripresa che di apre subito benissimo per i giallorossi che, dopo appena cinque minuti di gioco, piazzano la rete del raddoppio con Franchina. L’Akragas sbanda e, dopo appena altri cinque minuti, subisce la doppietta personale di Idoyaga che vale il tris barcellonese. Al 53’ il punteggio è di 3-0 e spiana la strada a Dall’Oglio e compagni verso la Coppa. L’Akragas resta in dieci uomini al 56’ per l’espulsione di Garufo, causa doppia ammonizione. A cinque minuti dal termine, Medina serve il poker e la Coppa Italia è soltanto da alzare.

Meritatamente, peraltro. Il trofeo viaggia già verso Barcellona Pozzo di Gotto.

AKRAGAS (4-2-3-1): Elezaj; Gulino, Neri, Barrera (60′ Dalloro), Lo Cascio; Brunetti (60′ Briones), Garufo; Semenzin (76′ Pavisich), Mansour, El Yacoubi; Vitelli (65′ Noto). A disp.: Sansone, Mannina, D’Amico, Bonanno, Scozzari. All.Terranova.

IGEA (4-3-2-1): Staropoli; Franchina (79′ Garofalo), Dall’Oglio, Della Guardia, Verdura (83′ Russo); Biondo, Abbate, Bucolo; Isgrò (59′ Presti), Idoyaga (73′ Aveni); Flores (62′ Medina). A disp.: Di Fina, Silipigni, Trimboli, De Gaetano. All. Ferrara.

ARBITRO: Patti di Palermo (F. Grasso-Corona). IV ufficiale Azzolina di Caltanissetta.

MARCATORI: 41′, 53′ Idoyaga, 48′ Franchina, 85′ Medina

FOTO: Facebook Nuova Igea Virtus