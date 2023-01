Il primo cittadino di Sant’Agata Militello Bruno Mancuso interviene con tempestività sulle segnalazioni di numerosi residenti nelle abitazioni antistanti il lungomare e anche retrostanti, che avvertono sempre più frequenti ed intense scosse in queste ultime ore.

Già nel mese di novembre dello scorso anno questi fenomeni erano stati denunciati ma adesso sembra si siano intensificati destando molto preoccupazione tra gli occupanti, anche per la stabilità strutturale delle abitazioni.

“L’amministrazione da me presieduta si è immediatamente attivata per capire le cause di questi fenomeni che si sono presentati soltanto ora” ha dichiarato il Sindaco Mancuso con un avviso alla cittadinanza.

Sulle cause di questi tremori all’interno delle abitazioni il primo cittadino sembra non avere dubbi. “Dai sopralluoghi effettuati risulta evidente un rapporto di causa~effetto tra l’intensità dei marosi che, impattando contro il muro paraonde fondato su parancole e quindi molto resistente, provoca un’onda di risonanza che si propaga fino ad interessare le abitazioni antistanti. Tra l’altro, la presenza della foce di alcuni torrenti nella zona interessata funge da cassa di risonanza, facendo risalire verso l’interno del centro abitato le onde vibratorie”.

I tecnici incaricati di studiare il caso sono d’accordo sulla necessità di intervenire a protezione del muro paraonde, posizionando una barriera di massi che possa dissipare la furia dei marosi, in attesa che venga autorizzato il ripascimento del litorale, compreso tra i lavori del porto e oggetto di verifica ambientale.

Mancuso fa inoltre sapere che “La Protezione civile e gli Enti preposti sono stati convocati in una conferenza dei servizi partecipata anche da rappresentanti di comitati cittadini che intanto si sono organizzati per una legittima protesta e monitoraggio delle procedure”.

Secondo il Sindaco “E’ evidente come la risoluzione del problema non possa avvenire dall’oggi al domani, perché l’intervento richiede l’impiego di mezzi marini (nave-pontone), in quanto deve essere effettuato dal lato mare, per posizionare i massi in maniera idonea. Intanto è stata contattata una ditta che ha dato la disponibilità ad effettuare l’intervento ed ha già prenotato la piattaforma per l’esecuzione dei lavori”.

Bruno Mancuso fa inoltre sapere che “Gli uffici stanno predisponendo un provvedimento di somma urgenza, concordato con il dipartimento di protezione civile, perché i tempi non possono essere ulteriormente dilatati, viste le legittime preoccupazioni degli abitanti sia per le proprie abitazioni che per la stessa loro salute”.