Il Sindaco del Comune di Sant’Angelo di Brolo, Francesco Paolo Cortolillo, e l’Assessore alle Politiche Sociali, Mariajosè Menza, hanno organizzato un fine mese dedicato alla prevenzione.

Sono previste, infatti, tre date per altrettante giornate gratuite di prevenzione e tutela della salute.

La prima è stata fissata per il 27 gennaio dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 16.45 presso il Palazzo della Cultura per il MOC, meglio conosciuto come densitometria ossea. Si tratta di un esame radiologico che permette di determinare la densità minerale dell’osso e può essere eseguita a livello del femore, della colonna vertebrale, lombare oppure su tutto il corpo.

Il 28 gennaio, sempre al Palazzo della Cultura dalle 15 alle 18 previsto uno “Screening Bambini” in relazione a occhio pigro, vista ed ortottica (4-10 anni), prevenzione odontoiatrica e valutazione posturale (6-10 anni).

Il mese di gennaio dedicato alla prevenzione ed alla tutela della salute a Sant’Angelo di Brolo si chiuderà giorno 30, lunedì, con la misurazione glicemia basale (a digiuno) o postcolazione (dopo 2 ore), misurazione della pressione arterosa, saturazione, fundus oculi dalle 9 alle 12 sempre presso il Palazzo della Cultura.

Il Sindaco Cortolillo invita i suoi concittadini a consultare le locandine dei singoli eventi per avere maggiori dettagli.