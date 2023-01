Il giornalista professionista Benedetto Orti Tullo è il nuovo direttore responsabile di 98zero. Quarantadue anni, cresciuto a Spadafora, vive da diversi anni a Barcellona Pozzo di Gotto. Sposato con Alessandra, è papà della piccola Grazia.

Orti Tullo prende il posto di Francesco Gugliotta alla direzione della testata giornalistica operativa nella provincia di Messina da 12 anni.

“Ho sempre interpretato questo mestiere come una missione, nel senso più autentico del termine – dichiara il neo direttore – Un’informazione corretta, libera e verificata assume un’importanza fondamentale nella quotidianità del cittadino. Specie ai giorni nostri, nel contesto di una società in continuo divenire. Avremo cura del nostro territorio che racconteremo con un’unica stella polare: la Deontologia. Correttezza verso i nostri lettori (che ringrazio per la fiducia, e senza i quali non esisteremmo), verso i protagonisti della notizia (in positivo, o loro malgrado), verso i colleghi e, non ultimo, verso noi stessi, consapevoli che siamo quello che scriviamo”.

“98zero è una realtà in costante crescita. Gli sforzi e la lungimiranza dell’editore Mauro Giuffrè – che ringrazio per la stima e la fiducia che oggi ripone in me – hanno portato questa testata a farsi spazio e guadagnare autorevolezza nel panorama dell’informazione locale”, conclude Orti Tullo. “Un doveroso ringraziamento a chi, prima di me, ha guidato la redazione in maniera eccellente. Mi riferisco ad Antonio Puglisi e Francesco Gugliotta, dal quale raccolgo oggi il testimone. Grazie ai nostri corrispondenti, tutti, che ogni giorno battono il territorio dell’intera provincia di Messina, raccontando fatti e problematiche (spesso contribuendo a risolverle), ed esaltandone le peculiarità. Infine il ringraziamento più sentito a chi ci legge ogni giorno, riponendo in noi la loro fiducia: il supporto e segnalazioni dei lettori ci aiuteranno a fare sempre meglio”.

La carriera di Benedetto Orti Tullo

Orti Tullo muove i primi passi giornalistici a 18 anni come corrispondente del “Corriere del Mezzogiorno”, legando il suo nome alla gloriosa Unione Sportiva Spadaforese 1922, ormai scomparsa dal panorama calcistico regionale. Le origini di Spadafora continuano ad avere un ruolo fondamentale nella vita di Benedetto: a testimoniarlo il “Nastro Giallonero”, ricevuto dall’Associazione 19 marzo 1860 e riservato alle eccellenze del territorio spadaforese. Nel 1999 gli inizi radiofonici, prima a Idea Radio e poi a Radio Milazzo International. Nel 2004 la primissima esperienza televisiva a Tirrenosat. Due anni dopo, passa ad Antenna del Mediterraneo. È il 2016 quando, a Roma, supera l’esame da giornalista professionista.