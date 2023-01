A Campobello di Mazara, poco distante dall’appartamento di Via Cb31, in cui Matteo Messina Denaro ha vissuto negli ultimi sei mesi, i Carabinieri hanno scoperto una sorta di bunker dentro un’abitazione di via Maggiore Toselli.

La perquisizione è in corso in questi minuti. Da poco è arrivato anche il procuratore aggiunto Paolo Guido. Al piano terra di un immobile è stata trovata una stanza segreta: dalle prime indiscrezioni, nella stanza ci sarebbero tracce recenti. Probabilmente era un rifugio sicuro in caso di emergenza.