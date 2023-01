Scaletta Zanclea – Le ricerche di Manuel Billè, il giovane scomparso ieri mattina, si sono concluse nel peggiore dei modi. Il corpo senza vita del 17enne è stato trovato stamattina da un operaio che si era recato al lavoro in un cantiere che si trova nei pressi di Torrente Divieto, a Scaletta Zanclea.

Il ragazzo avrebbe deciso di togliersi la vita non lontano dalla casa dove viveva, ma le indagini sono in corso. Del giovane non si avevano più notizie da ieri mattina alle 9. Amici e parenti si erano subito attivati per trovarlo. In serata è stata presentata la denuncia di scomparsa. Nel frattempo anche sui principali social network e nei gruppi whatsapp era stata diffusa la foto del ragazzo chiedendo a chiunque avesse notizie di fasi avanti. Ma stamattina il triste epilogo.

L’operaio, dopo avere rinvenuto il corpo del giovanissimo, ha chiamato il numero unico emergenze e sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini. La famiglia del ragazzo è scossa così come i compagni di classe di una quarta del Liceo Seguenza e l’intera comunità di Scaletta.