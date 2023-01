Negli ultimi anni sono state diverse le operazioni con le quali i Carabinieri e la Magistratura hanno provato a stringere il cerchio intorno a Matteo Messina Denaro. Ma del super latitante nessuna traccia. Quasi come fosse un ectoplasma.

Il fantasma ha preso consistenza poi dietro quell’identità “prestata” fino all’epilogo di due giorni fa, in una mattinata piovosa di metà gennaio. L’ultimo blitz, in ordine di tempo, risale al settembre 2022. Furono 35 le persone arrestate dai Carabinieri del Ros e del Comando Provinciale di Trapani, 70 gli indagati. Tutti ritenuti presunti favoreggiatori del boss. Ma di Matteo Messina Denaro nessuna traccia. Come fosse un fantasma, appunto.

In un bar della zona i Carabinieri controllavano i suoi fedelissimi, fino allo scorso settembre, quando – appunto – scattò il blitz. Pensate che quel luogo dista appena meno di cento metri dal covo dell’ormai ex super latitante. “Una storia incredibile”, come ha ammesso il Procuratore Aggiunto Paolo Guido ai colleghi di Repubblica. Una telecamera era piazzata davanti al bar fin dal 2019, ma Matteo Messina Denaro non si materializzava. Eppure da quel posto devono passare tutti coloro che escono da Via Cb 31, dove appunto si nascondeva il “padrino”.

Quell’indagine consentì di stringere il cerchio, colpendo esponenti di primo piano dei mandamenti trapanesi e permise agli inquirenti di avere assoluta contezza che Messina Denaro impartisse ancora direttive negli assetti mafiosi della provincia trapanese.