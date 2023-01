Rometta – Rometta non si ferma e continua incessante la sua battaglia per “l’ottenimento di servizi postali dignitosi”. Dopo la costituzine del Comitato Spontaneo di Cittadini che chiedono appunto l’istallazione del postamat a Rometta, ieri sera si è tenuta una riunione.

Il Sindaco Nicola Merlino, dopo aver ricevuto una nota da parte del Comitato che attestava la costituzione dello stesso e con la quale è stato manifestato il rincrescimento dei cittadini verso questa situazione, ha deciso di indire un incontro. “Li ho convocati -dichiara il Sindaco Nicola Merlino- insieme alla mia Giunta ed a alcuni Consiglieri Comunali, al fine di vedere quali iniziative avrebbero voluto prendere. Durante l’incontro è stato ribadito che gli obiettivi da realizzare sono principalmente due, ovvero l’istallazione del postmat a Rometta (San Cono) e la sostituzione dell’obsoleto postmat di Rometta Marea. Per realizzarli si sta pensando di far firmare una petizione ai cittadini innanzitutto e poi di chiedere audizione al Prefetto, per presentare questa situazione. Adesso si tratta anche di rispetto verso i cittadini di Rometta. Noi non siamo più disposti a subire questo. -ha chiosato il Sindaco- Vogliamo che le istituzioni ci dicano perché si consente questa disparità di trattamento.”

Nel corso dell’incontro infatti è stato stigmatizzato anche il comportamento tenuto da Poste Italiane nei confronti dei cittadini di Rometta. Dopo aver tracciato la storia della posta di Rometta, è stato ribadito di come l’Ufficio postale di San Cono abbia locali angusti e stretti. “Essendo locali così piccoli -racconta ancora il Primo Cittadino di Rometta- e considerato che i cittadini nella parte montana di Rometta sono perlopiù anziani, bisogna considerare che per fare un’operazione a volte è necessario che aspettino fuori, al freddo.” Rometta centro infatti si trova a 600 metri sopra il livello del mare e quindi le temperature spesso sono anguste. Oltretutto l’ufficio postale non si trova al centro cittadino, ma nella frazione di San Cono.

“Questo lo riteniamo non degno di un paese civile. -ha rimarcato il Sindaco – Quando hanno spostato l’ufficio nella frazione di san Cono avevano promesso l’istallazione del postamat. Istallazione che prima è stata progressivamente rimandata, fino a quando è stata definitivamente bocciata. A questo c’è da aggiungere che il postamat di Rometta Marea spesso è fuori uso.” Questo disagio di Rometta Marea proovca, specie nel periodo estivo quando la popolazione della frazione marinara cresce molto, file con decine di persone. Altro punto è la mancanza di un ufficio bancario.

“Questo è il quadro della situazione di Rometta.” precisa ancora Merlino, che poi fa un’altra riflessione, constatando la situazione dei comuni limitrofi. “A fronte di questo vorrei far presente che per esempio che nella frazione di San Martino, che dista circa 3km da Spadafora c’è il postamat, nonostante ci sia anche a Spadafora. A Valdina stessa situazione. Il fatto che in questi Comuni siano presenti due postamat e a Rometta no lo consideriamo irrispettoso nei confronti dei cittadini di Rometta.”