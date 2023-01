Ieri, 17 gennaio 2023, sono state aperte le offerte economiche per l’aggiudicazione, all’asta, degli immobili alienabili del Comune di Capo d’Orlando per i lotti dal n. 1 al n.20. Domani, 19 gennaio 2023, verranno invece esaminate le offerte per i lotti dal n. 21 al n. 37.

Come già anticipato ieri il lotto più significativo della vendita all’asta , il numero 7, è stato aggiudicato alla “Agatirno Immobiliare” per un importo a base d’asta di 2.394.000,00 Euro. La società si è aggiudicata l’immobile con un’offerta migliorativa del 5,1% rispetto al contendente, Astone Costruzioni, che aveva offerto un 4,43% in più.

Un altro lotto importante era la “villetta” realizzata nei primi anni novanta subito dopo l’incrocio di San Martino in direzione Messina. Una struttura finita ma mai utilizzata a causa dell’impossibilità di realizzare una via d’accesso dalla strada statale.

Il lotto in questione, n. 8, è stato aggiudicato alla ditta Astone Calogero con un’offerta migliorativa del 1,22% su un importo a base d’asta di 76.075,00 Euro.

Importante anche il lotto n. 9. Si tratta di un’area urbanistica in Contrada Piscittina con vincolo turistico ricettivo realizzata al tempo per Asilo Nido mai attuato per una superficie di circa 1.270 mq.

È stata la ditta Calamunci Giuseppe ad aggiudicarsi l’asta con un’offerta del più 1,51% sull’importo di 190.350,00 €.

Il Lotto n. 10 era un parcheggio su spazio di verde pubblico di piccole dimensioni in Via Pirandello. Ad aggiudicarselo la ditta Rem con il più 260% su importo iniziale di 1.200,00 €.

Altro spazio di verde privato, lotto n. 11, di 16 mq tra la Via Vittorio Veneto e la Via Pirandello per un importo a base d’asta di 1.600,00 € se lo è aggiudicato la ditta REM con un più 110%.

Il lotto n.13, verde privato di 194 mq. a San Martino – Certari è stato aggiudica alla ditta Collovà Antonino per un importo complessivo di 4.850,00 €.

Verde privato di 170 mq a Vina il lotto n. 16 aggiudicato dalla ditta Carlo Stella Carmelo per un importo di 11.747,04 €.

Il relitto stradale dismesso del lotto n.18 è stato aggiudicato ancora alla REM mentre il lotto n. 19, una strada pedonale dismessa a Scafa Alta è stata aggiudicata dalla ditta Alessandrino Grazia e Adornetto Francesco per un importo totlae di 8.750,00 €.