E’ stato un giorno intenso per la Chiesa di Palermo e non solo. E’ stato il giorno dell’ultimo saluto a Fratel Biagio Conte. Una folla immensa: lacrime, preghiere, ricordi. Tutto l’affetto per un uomo che ha fatto della sua vita, per dirla con Giovanni Paolo II, un capolavoro. Un vero capolavoro.

Bastava ascoltare l’omelia dell’Arcivescovo Lorefice per comprenderlo. E’ bastato ascoltare le nipoti di Fratel Biagio e Don Pino Vitrano, a fine celebrazione quando per più volte è stato scandito un grido: “Uniti insieme per costruire un mondo migliore”.

“Era la sera del 5 maggio 1990 in cui salutasti le sorelle Grazia e Angela, mamma e papà, lasciando la tua stanza piena di libri e fotografie – dicono le nipoti che hanno letto un pezzo ciascuno una lunga lettera indirizzata allo zio – Cercavi risposte nei tanti libri che leggevi, nel corso del tuo viaggio ti sono arrivati tanti segni. Davanti alla tomba di San Francesco, come dicevi tu, i tasselli della tua vita sono tornati al loro posto. Vedevi una Palermo martoriata, omertosa, indifferente. Tu non eri solo, eri con Dio. Hai sempre aiutato tutti coloro che ne avevano bisogno. Le tue parole sono sempre state quelle giuste, non hai mai giudicato nessuno, hai lottato e digiunato per far trionfare la giustizia”.

Quindi un passo sull’amore di Fratel Biagio verso i giovani, l’invito costante a stare lontani da alcol e droga: “Sai zio, fratello Biagio, noi giovani viviamo ciò che hai sempre vissuto tu, cerchiamo risposte per il futuro che a volte ci appare buio e inesistente. Ci sentiamo abbandonati da questa società egoista e conservatrice. Molti sono scappati da Palermo per una vita dignitosa. Tu invece credevi in noi e nella nostra volontà di cambiare le cose. State attenti alla droga e all’alcol, ci dicevi. Voi giovani siete il futuro. Ci hai insegnato ad amare il prossimo, qualsiasi fossero il suo credo e la sua etnia. Sei stato una Stella Polare che ha guidato i nostri passi. E, come tu dicevi sempre, gli ultimi saranno i primi. Nessuno dimenticherà mai il tuo sorriso e i tuoi occhi azzurri come il cielo e il manto di Maria. Ti sentiremo sempre, ovunque andremo. Piccolo, ma grande uomo di Dio. Ti sentiamo ancora qui in mezzo a noi. Le tue nipotine, Stefania, Chiara, Simona e tuo nipote Fabio”.

Toccante il discorso di Padre Pino Vitrano, il racconto del suo incontro con Fratel Biagio Conte alla Stazione Centrale di Palermo: “Fratello Biagio per me era padre, madre e tutto. Ha fondato la Missione nel 1991. anche io sono stato accolto da lui, in Stazione. Mentre ero sacerdote a Santa Chiara cercavo un ragazzo che era scomparso da casa. Lì ho incontrato Biagio e ho chiesto se avesse visto questo giovane. Lui mi rispose che non aveva visto il ragazzo, ma aveva comunque trovato un giovane che si era perso. E quel giovane ero io. Quell’accoglienza è stata l’inizio del mio cammino con lui, il cammino di accoglienza che ha segnato la storia della missione che Biagio ha fondato. Grazie fratellino mio, aiutaci a seguirti nel cammino di santità che ci hai mostrato. Aiutaci a essere Santi Subito perché tu hai dato gloria al tempo terreno che ti è stato concesso e adesso è il nostro turno di prendere la Croce e seguirti. Oggi ci testimoni che la mafia si può vincere con Santità e la vita”. FOTO: ARCIDIOCESI DI PALERMO