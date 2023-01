Patti – Ricorre oggi, 17 gennaio, la Festa di Sant’Antonio Abate, il santo egiziano, eremita ed asceta cristiano del III secolo d.C., patriarca del Monachesimo, passato alla storia come protettore degli animali domestici, del bestiame e degli allevatori.

Per questa occasione, a Patti dopo la celebrazione della messa che si è svolta questa mattina, sul sagrato della chiesa, il parroco Pierangelo Scaravilli ha benedetto gli animali e i presenti.

Inoltre, è stato anche acceso il ceppo di Sant’Antonio Abate, che, secondo la tradizione, ha una funzione purificatrice e fecondatrice, come tutti i fuochi che segnavano il passaggio dall’inverno alla imminente primavera.

Nel pomeriggio, invece, la processione con il simulacro del Santo per le vie della città e al rientro in Chiesa, il Vescovo mons. Guglielmo Giombanco ha celebrato la Santa Messa. La celebrazione del “Santo del Fuoco” rappresenta, per tradizione, anche il via al conto alla rovescia che porterà al Carnevale.