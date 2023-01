Barcellona – Si è addirittura introdotto in casa della moglie, dalla quale è separato, passando dal balcone e dopo essersi addirittura arrampicato da una grondaia. Ha quindi rivolto alla donna insulti e minacce di morte, sommate alle continue molestie che gli erano già valse il divieto di avvicinamento alla persona offesa, con tanto di braccialetto elettronico.

Quando sono giunti sul posto gli agenti del Commissario di Polizia, si è scagliato anche contro di loro con minacce e insulti, supportato da alcuni familiari. Ieri pomeriggio sono stati proprio i Poliziotti a eseguire una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo, in aggravamento della misura cui era già sottoposto.

Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. – Ufficio GIP – a seguito della richiesta di aggravamento della misura già in atto, avanzata dalla locale Procura della Repubblica in conseguenza delle reiterate condotte persecutorie e maltrattamenti posti in essere dall’indagato, nonostante la precedente applicazione del braccialetto elettronico.