Galati Mamertino – Il Comune di Galati Mamertino, nella stagione calcistica attualmente in corso, può vantare le 2 formazioni cittadine di Città di Galati e Mamertina, che sono in lizza per il salto di categoria nei tornei di riferimento.

Il Città di Galati al momento si trova al quarto posto nel Campionato di Prima Categoria Girone D, a 3 lunghezze dalla capolista Aquila Bafia, mentre la Mamertina ha chiuso al secondo posto il girone di andata del Campionato di Terza Categoria Girone Unico di Barcellona Pozzo di Gotto.

Il Città di Galati, allenato da mister Calogero Vicario, è reduce da 2 sconfitte consecutive, subite contro la capolista Aquila Bafia e la seconda forza del torneo Nuova Rinascita Patti (in entrambe le partite il Città di Galati era in vantaggio fino a pochi minuti dalla fine e ha subito nel recupero la rimonta). La squadra galatese ha già la possibilità di riprendere la sua corsa Sabato 21 Gennaio, quando affronterà in trasferta il Melas al Comunale “Gaetano Scirea” di Santa Lucia del Mela.

La Mamertina, invece, ha subito Domenica scorsa la prima sconfitta stagionale nel big match contro la capolista Fondachelli. La prima della classe si è imposta, nell’ultimo match del girone di andata, con il punteggio di 3-1 e ha allungato il suo vantaggio in classifica sulla diretta rivale a 5 lunghezze; il Fondachelli guida il Campionato con 25 punti, seguito dalla Mamertina a 20 punti, e si è così laureato campione d’inverno. La Mamertina aprirà il girone di ritorno in trasferta Domenica 29 Gennaio, quando giocherà in trasferta contro la Stefanese.