Capri Leone – La deputata regionale di Forza Italia e attuale Sindaco del Comune di Capri Leone On. Bernadette Grasso è stata nominata Vice-Presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Mobilità all’ARS (Assemblea Regionale Siciliana).

Bernadette Grasso ricoprirà dunque un’altra importante funzione, all’interno dell’Assemblea Regionale, dopo essere stata scelta anche in precedenza come Vice-Presidente della Commissione Antimafia; in qualità di membro della Commissione Antimafia l’On. Grasso aveva espresso, nella giornata di ieri, la sua soddisfazione dopo l’arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro.

“Già da adesso garantirò il mio contributo per quanto riguarda l’analisi e lo stato dei beni ambientali siciliani, – afferma l’On. Grasso – dei parchi e delle riserve naturali, della mobilità intesa come trasporti, infrastrutture, porti ed aeroporti civili. La tutela del territorio passa anche da questo”.