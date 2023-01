Sicilia – Anche quella di domani sarà una giornata molto mite sulla Sicilia in attesa del periodo freddo che si aprirà nel fine settimana e che si intratterrà per diversi giorni sulla nostra isola.

Il campo di alta pressione va indebolendosi e favorisce un lento aumento della nuvolosità, specie nel pomeriggio, conducendo anche a possibili deboli piogge. Sulle zone interne cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge che poi torneranno anche in serata, anche a carattere di temporale.

Le temperature, come detto, si mantengono ancora miti. I venti saranno moderati meridionali, in rotazione ai quadranti sud occidentali. Per quanto riguarda i mari, il Tirreno sarà agitato mentre saranno molto mossi il Canale e il Mare di Sicilia.