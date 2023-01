La Corte d’Appello di Messina ha confermato la condanna a quattro anni di reclusione nei confronti di un 49enne operaio di Falcone, accusato di maltrattamenti in famiglia.

Respinto il ricorso proposto dalla difesa dell’imputato nei confronti del quale era giunta la condanna in primo grado disposta nel maggio scorso dal collegio del Tribunale di Patti, con l’interdizione per cinque anni dai pubblici uffici e sospensione della potestà genitoriale per la durata di otto anni. Sentenza integralmente confermata dalla Corte d’Appello presieduta da Bruno Sagone, consiglieri Maria Teresa Arena e Daria Orlando.

L’uomo era imputato per fatti riferiti al periodo tra gennaio e giugno 2021 quando, secondo l’accusa, già agli arresti domiciliari per altro procedimento, avrebbe sottoposto la moglie a continue vessazioni fisiche e morali, costringendola a vivere in un contesto di profondo timore per l’incolumità sua e dei due figli. L’uomo l’avrebbe quindi minacciata di morte, rivolgendole ripetutamente pesanti appellativi e controllandone gli spostamenti. Aggressività che l’uomo avrebbe manifestato secondo l’imputazione anche con i figli.

Già in primo grado era stato disposto a favore della donna, parte offesa insieme ai figli e costituita parte civile rappresentata dall’avvocato Antonella Marchese, un risarcimento dei danni quantificati e liquidati in 15 mila euro, oltre alla refusione delle spese processuali, cui si aggiunge la condanna al pagamento delle spese anche per l’appello.