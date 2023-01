Palermo – Un mare di applausi, abbracci, strette di mano. Riconoscenza. Già, riconoscenza. Perché dietro l’arresto dell’ex superlatitante Matteo Messina Denaro ci sono i sacrifici di donne e uomini dell’Arma e della Magistratura che hanno trascorso anche queste ultime festività natalizie al lavoro, lontani dagli affetti più cari.

“La Procura non ha mai chiuso”, ha dichiarato in conferenza stampa il Comandante dei Carabinieri del Ros, Pasquale Angelosanto, ringraziando le famiglie dei Militari (scritto maiuscolo volutamente, ndr) che sono state costrette a stare per ore e ore lontane dai loro congiunti impegnati in un lavoro che è servito a chiudere la latitanza dell’ultimo padrino.

Sono scene di ordinario affetto quelle che vengono espresse dalla gente comune di Palermo nei confronti dei Militari dell’Arma. Dalle semplici strette di mano agli abbracci, ai sorrisi. Qualcuno in divisa si commuove. La gente ha bisogno di sentire vicine le Istituzioni e questa ne è una chiara dimostrazione. Commovente e significativo l’abbraccio tra un’anziana signora e il Generale di brigata Rosario Castello, comandante della Legione Carabinieri Sicilia.

Al termine della conferenza stampa, davanti alla Caserma Carlo Alberto Dalla Chiesa (già questo nome è un monito ai più alti valori della legalità, al più alto senso delle Istituzioni, al vero senso della lotta al crimine organizzato) un gruppo di persone, molto nutrito, si è radunato. Carlo Alberto Dalla Chiesa: splendido intarsio di emozioni al pensiero che quella caserma, che ha ospitato quella partecipatissima conferenza stampa, porti il suo nome. Per prendere Messina Denaro i Carabinieri hanno utilizzato proprio il metodo introdotto dal Generale ucciso dalla mafia a Palermo il 3 settembre 1982.

Lì davanti c’era un bel gruppo di giovani con bandiere, striscioni, cartelli: “Palermo è nostra, non di cosa nostra (scritto minuscolo volutamente, ndr)”, urlavano. La Sicilia è nostra, lo è sempre stata. Basta prenderne coscienza e non girarsi dall’altra parte.

Quei cartelli e quelle persone che adesso chiedono sia fatta giustizia anche sulle connivenze che hanno coperto la latitanza del boss. Sarebbe grave errore, però, ritenere che la mafia sia definitivamente battuta. La lotta continua. Parola del Procuratore De Lucia. Lo sappiamo, Signor Procuratore. L’abbiamo sempre saputo, è che voi ce lo avete reso lampante con il Vostro Lavoro (scritto maiuscolo non a caso, ndr). La Magistratura e le Forze dell’Ordine non si fermeranno. Non si fermino neanche questa crescita culturale e questa consapevolezza civica. Questo sano orgoglio siciliano che ci fa amare la nostra terra sia finalmente davvero propositivo.