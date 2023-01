Pochi giorni prima di morire a soli 9 anni, nell’esplosione di Via dei Georgofili, a Firenze, la piccola Nadia Nencioni scrisse una poesia intitolata “Il tramonto”. Cinque le vittime di quella bomba, che esplode il 27 maggio 1993: i coniugi Fabrizio Nencioni (39 anni) e Angela Fiume (31 anni) con le loro figlie Nadia (9 anni) e Caterina (appena 50 giorni di vita), oltre allo studente Dario Capolicchio (22 anni).

“Il pomeriggio se ne va/il tramonto si avvicina/un momento stupendo/Il sole sta andando via (a letto)/È già sera tutto è finito”. E “Tramonto” è il nome dell’operazione che ha portato all’arresto di Matteo Messina Denaro, che di quella strage fu uno dei mandanti e per cui è stato condannato all’ergastolo.

Ed è proprio quel foglio colorato, con la poesia della piccola Nadia, che i Carabinieri del Ros hanno avuto davanti agli occhi mentre cercavano l’ex Primula Rossa, appeso nell’hangar in cui Messina Denaro è stato portato ieri.

“L’abbiamo saputo stamani anche noi – hanno commentato all’Ansa gli zii di Nadia Nencioni -, aver usato la poesia di Nadia come titolo dell’operazione che ha portato all’arresto di Matteo Messina Denaro è un simbolo, un bel segnale che viene dato a tutti, non è solo una carezza alle due bambine, nostre nipoti”.

Luigi Dainelli e la moglie Patrizia Nencioni sono zii di due piccole vittime di Cosa nostra: “Non so dire – ha proseguito Dainelli – se qualcuno di loro, dei carabinieri, scegliendo la parola Tramonto abbia voluto ricordare le bambine e aver voluto richiamare attenzione sulle vittime dell’attentato di Firenze, o se si sia voluto anche interpretare qualcosa di più, forse pure il tramonto personale del boss Matteo Messina Denaro che viene segnato dal suo arresto”. “Questo non lo so – ha concluso -, ma so che al di là di tutto, facendo così, c’è stato un pensiero di investigatori e inquirenti dedicato alla strage di Firenze. Speriamo che Messina Denaro si decida a parlare, a dire la verità completa sulle stragi. Noi speriamo che con questo arresto si possa saperne di più”.