È entrato intorno all’una di notte nel carcere dell’Aquila, Matteo Messina Denaro. In quella casa circondariale, al regime di 41 bis, ci sono nomi pesanti della mafia siciliana, come Filippo Graviano, Carlo Greco e Ignazio Ribisi, ma anche membri delle nuove brigate rosse condannati all’ergastolo.

Da quel carcere sono passati Leoluca Bagarella, Raffaele Cutolo, Totò Riina.

L’aereo militare con a bordo Messina Denaro è atterrato a Pescara intorno alle 22 di ieri sera, la lì il trasferimento nel carcere delle Costarelle a L’Aquila.

Una prigione attrezzata con un’ala dedicata solo ai detenuti al 41 bis, il carcere duro che prevede l’isolamento assoluto e nessun contatto tra i detenuti.

Ad incidere nella decisione di destinare l’ex Primula Rossa all’Aquila anche le sue condizioni cliniche. Nel carcere abruzzese c’è anche un buon reparto di medicina oncologica.

Nel carcere abruzzese tutti i locali sono visionati e monitorati da telecamere. Non c’è angolo della stanza del detenuto che sfugge all’occhio della regia interna, fatta eccezione per il bagno ma solo per ragioni di privacy.