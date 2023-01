Il 16 gennaio 2023 rimarrà una data storica per la lotta alla mafia. Il sindaco di Villafranca Tirrena, Giuseppe Cavallaro, a nome dell’intera amministrazione e della comunità esprime grande soddisfazione sui social “per l’ operazione del Corpo dei Ros, delle Forze dell’ Ordine e della Procura della Repubblica di Palermo”, che ha portato all’arresto del “superboss” Matteo Messina Denaro, dopo ben 30 anni di latitanza.

“L’arresto dell’ultimo padrino Matteo Messina Denaro – ha detto il sindaco – rappresenta per tutto il Popolo Siciliano un momento di riscatto dimostra come le Istituzioni dello Stato, ad ogni livello, abbiano il loro senso per la Vita della Repubblica e siano garanti del vivere civile e di diritto, principi che la violenza esercitata da associazioni criminali giammai può o deve mettere in discussione.

La parte buona della Società oggi ha di che gioire, anche e soprattutto nel ricordo di chi è stata vittima innocente e di chi ha fatto il sacrificio massimo per il bene di tutti noi. Formulo a nome dell’intera amministrazione e della mia comunità le congratulazioni a tutte le forze dell’ordine ed in particolare al Corpo dei Ros e della Procura della Repubblica di Palermo per il risultato conseguito”.