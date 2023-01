Proseguono senza sosta le indagini degli inquirenti che, dopo avere individuato il covo in cui si rifugiava l’ex super latitante Matteo Messina Denaro, adesso danno la caccia ai fiancheggiatori. A coloro i quali hanno favorito la vita da Primula rossa del padrino di Castelvetrano.

LA PERQUISIZIONE NEL COVO

Il rifugio dell’ultima parentesi da latitante di Matteo Messina Denaro dista appena otto chilometri da Castelvetrano. Campobello di Mazara è il paese di Giovanni Luppino, l’uomo che ieri è stato arrestato insieme al capomafia nella clinica privata palermitana “La Maddalena”. L’individuazione del rifugio e la successiva perquisizione sono pietre miliari nel lavoro di indagine meticoloso degli inquirenti. Stamattina, alle 8,30, nel covo sono arrivati gli uomini del Ris di Messina che stanno tuttora setacciando l’abitazione. Abitava qui da almeno sei mesi. All’interno dell’appartamento di via Cb31, i Carabinieri del Ros hanno trovato – secondo indiscrezioni – profumi di lusso, abiti ricercati, arredamento raffinato. Non rinunciava, insomma, al lusso Messina Denaro che ieri, nel momento, in cui è stato arrestato indossava un orologio di pregio del valore di 35mila euro.

INDAGATO IL MEDICO CHE LO AVEVA IN CURA

E risulta indagato – secondo quanto riporta ANSA – anche il medico che aveva in cura Andrea Bonafede, alias Matteo Messina Denaro. Si tratta di Alfonso Tumbarello, 70 anni, di Campobello di Mazara, medico di base in paese fino a dicembre scorso. Sino a qualche mese fa, è stato medico del vero Andrea Bonafede, prescrivendo ricette mediche. Ieri i Carabinieri hanno perquisito le abitazioni e l’ex studio del medico.

MESSINA DENARO IN CARCERE A L’AQUILA

Secondo quanto si apprende, Matteo Messina Denaro si trova in carcere a L’Aquila, polo del 41 bis. In Abruzzo è giunto su un volo militare da Palermo a Pescara. Poi una scorta nutrita di Carabinieri di Ros e Già lo ha accompagnato presso la struttura circondariale. Il carcere de L’Aquila è una struttura di massima sicurezza che ha già ospitato personaggi di spicco. Inoltre, nel capoluogo abruzzese insiste un buon centro oncologico, compatibile quindi con la patologia dell’ex super latitante.