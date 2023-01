Palermo – Una Cattedrale stracolma, fino all’inverosimile. E fuori migliaia di persone per dare l’ultimo saluto a Fratel Biagio Conte. Il suo amore per il prossimo ha portato nel cuore di Palermo migliaia di persone lì, intorno a quel feretro umile. Come umile era l’animo di un uomo che vissuto da povero, con i poveri e per i poveri, come ha ricordato nella sua omelia Monsignor Corrado Lorefice. Alle esequie erano presenti i genitori del grande missionario laico e la sorella Grazia che ha elevato la prima tra le preghiere dei Fedeli.

Si è commosso l’Arcivescovo di Palermo, ricordando la vita, le opere, la personalità, il testamento spirituale che Biagio Conte ci lascia. “Noi siamo gli incontri che facciamo – ha detto Mons. Lorefice – Grazie, Dio per averci fatto incontrare Biagio. Quei suoi occhi, o Padre, hanno portato la tua significazione“.

Quindi, citando il Cantico delle Creature di San Francesco: “Laudato sii, mi Signore per Fratel Biagio. Ha camminato lungo le nostre strade, continuerà a farlo portando il suo sorriso verso i poveri. Quel sorriso chiaro e splendente, intimo e profondo portava il segno della tua presenza, uno spazio in cui riposare, un’immagine del tuo sorriso accogliente sul mondo. Non il sorriso di circostanza di chi preferisce l’ipocrisia alla verità, non il sorriso di chi non discerne e giustifica ogni cosa, non il sorriso di chi si schermisce per non compromettersi, ma il sorriso di chi comprende il faticoso travaglio del mondo, di chi è pronto a essere buono con ogni sua creatura, prediligendo ciò che la storia calpesta“.

Quindi, un passaggio sui recentissimi fatti di cronaca che ieri hanno portato alla cattura dell’ormai ex super latitante Matteo Messina Denaro: ”Io sorrido sulla vostra vita, la abbraccio, la assumo. E l’ingiustizia non sarà l’ultima parola. Proprio ieri è arrivata ancora una volta questa parola: l’ingiustizia, il male e il male mafioso non saranno l’ultima parola perché Fratel Biagio, Padre, tu lo sai, era un lottatore, un mite, potente lottatore. Lottava con l’arma del digiuno per tendere la sua forza umile e non violenta. Lottava per insegnarci che è possibile combattere ogni forma di violenza, ogni struttura mafiosa, portare la Croce di Cristo e la Croce del povero, come a insegnarci che i discepoli del tuo figlio non sono sofferenti e ripiegati su se stessi in un mondo perduto“.

E la citazione del passaggio del Vangelo, fondamentale per descrivere la vita di Biagio Conte: “Se vuoi essere perfetto va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri, avrai un tesoro nel cielo, vieni e seguimi. Fratel Biagio ti ha cercato, trovato e seguito. Ha risposto di sì. La sua vita è stato una canto senza fine del salmo responsoriale di oggi. Novello cantore di una povertà che è fiducia totale in Dio. Fratel Biagio ha avuto il triplice dono di vivere da povero, con i poveri e per i poveri. Mentre il giovane ricco sulla strada di Gesù a Nazareth credeva che questo tipo di vita fosse inaudita, per Fratel Biagio no, Fratel Biagio si è fidato della risposta che Gesù diede a Pietro“.

Quindi la profonda commozione dell’Arcivescovo Lorefice: “Biagio Conte è stato sempre in movimento, fino alla fine. Anche quando non poteva muovere le gambe, muoveva il suo cuore. Ha amato la sua Palermo, come il nostro Don Pino Puglisi. Ha amato ogni città del mondo. Come fa una città a essere senza Dio? O Padre, fa che anche noi possiamo essere turbati e avere lacrime come quelle dell’umile frate d’Assisi: piango la Passione del mio Signore, diceva. Biagio capiva che il tuo Messia è assetato d’amore e noi dobbiamo aiutarlo a estinguere questa seta che continua a gridarci dalla Croce. Accogli tra le tue braccia Fratel Biagio, come egli ha accolto noi“.

La raccolta delle offerte durante la Celebrazione Eucaristica è stata interamente destinata alla Missione di Speranza e Carità di Fratel Biagio Conte. Che adesso non va dimenticata, ma anzi sostenuta, supportata. Nel ricordo di un uomo meraviglioso che ha donato sé stesso per il prossimo.

Al termine della Santa Messa, il commosso ricordo delle nipoti e i messaggi di cordoglio di Papa Francesco e del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella. E poi le parole di Padre Pino Vitrano, emozionantissime.

Il feretro di Fratel Biagio ha lasciato la Cattedrale portato in spalla da una rappresentanza di sacerdoti e di missionari laici.