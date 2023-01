Sulla cattura del superlatitante di Castelvetrano, Matteo Messina Denaro, c’è tanta gioia e soddisfazione in tutto il paese.

Nelle ultime 24 ore, sono tante le reazioni, tanti gli attestati di congratulazioni per la riuscita dell’operazione dei Ros dei Carabinieri: arrivano da parte del mondo politico, delle associazioni di categoria e di tutte le istituzioni a qualsiasi livello.

La notizia dell’arresto dell’ultima primula rossa di cosa nostra, sta facendo il giro del mondo. Una giornata storica per la lotta alla mafia e per tutta la Sicilia. Ma sono tanti i dubbi che gravitano attorno a questa vicenda che, per destino, è giunta all’indomani del trentennale del giorno in cui a finire in manette fu il capo dei capi Totò Riina.

Le ultime tracce di Matteo Messina Denaro risalgono ad alcuni anni fa. Secondo le risultanze investigative, l’ex superlatitante avrebbe accusato una insufficienza renale cronica, per la quale sarebbe stato, poi, sottoposto a dialisi. Da allora sono state intensificate le ricerche nel tentativo di catturarlo, tuttavia senza mai riuscirci.

Un importante conferma sulle patologie accusate dal superlatitante era giunta nel novembre scorso dal pentito Salvatore Baiardo che, all’inizio degli anni ’90 gestì, la latitanza dei fratelli Graviano a Milano. Durante un’intervista televisiva, andata in onda su La7 nel programma L’arena “Fantasmi di mafia”, condotto da Massimo Giletti, il pentito rivelò che Matteo Messina Denaro era gravemente malato e che proprio per questo meditava di costituirsi.

In quella occasione, disse: «l’unica speranza dei Graviano è che venga abrogato l’ergastolo ostativo” e parlando del nuovo governo disse: “e magari chi lo sa che arrivi un regalino? Che magari presumiamo che un Matteo Messina Denaro sia molto malato, che faccia una trattativa lui stesso per consegnarsi, e fare un arresto clamoroso? E cosi arrestando lui, magari esce qualcuno che è all’ergastolo ostativo senza che ci sia clamore? Presumo che quel tempo sia arrivato!».

E sulla trattativa Stato-mafia, il pentito Salvatore Baiardo, che si presuppone abbia ancora dei rapporti con il sistema mafioso disse: «Non è mai finita e mai finirà».

Dubbi a cui seguono delle domande, che difficilmente troveranno in breve tempo, risposte certe.