Dopo l’arresto dell’ormai ex super latitante Matteo Messina Denaro, i Carabinieri del Ros e la Procura di Palermo hanno individuato anche il covo presso il quale si nascondeva l’”ultimo padrino”.

Le ricerche, coordinate dal sostituto procuratore aggiunto Paolo Guido che ha partecipato personalmente alla perquisizione, hanno portato direttamente a Campobello di Mazara, nel trapanese. Sarebbe il paese del favoreggiatore che ieri sera è stato arrestato insieme al capomafia.

Il nascondiglio, secondo quanto scrive ANSA, si trova nel centro abitato in periferia, in Vicolo San Vito (ex Via CV31). Non lontano insiste lo svincolo autostradale. L’edificio è stato setacciato palmo a palmo.