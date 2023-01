Tra i presenti alla clinica privata palermitana in cui è stato catturato l’ex super latitante Matteo Messina Denaro, c’era anche l’ex calciatore Totò Schillaci.

L’eroe delle “Notti Magiche” di Italia 90, ex attaccante di Acr Messina, Juventus ed Inter, il primo italiano a giocare in Giappone, stava aspettando di entrare. A raccontarlo è stato lui stesso a La Repubblica: “stavo aspettando di entrare alle 8.15. Ho visto entrare tutti incappucciati entrare. Ci hanno bloccato tutti, sembrava un Far West. Stavo entrando per andare al bar, poi sono uscito per fumare una sigaretta e da quel momento in poi è successo un manicomio. Sono uscito adesso”.