Messina -Trasferta laziale amara per la Desi Shipping Akademia Messina, che sbatte contro un’agguerrita Sant’Elia e subisce la sconfitta per 3-1. Partenza che fa ben sperare per Messina, che si porta subito avanti nel conteggio dei set. Sant’Elia, però, non molla e trova una reazione grintosa che porta tre set di fila e la vittoria del match.

Parte forte Akademia che si porta subito avanti di 3 e costringe Sant’Elia ad inseguire. Messina chiude bene gli spazi dietro e gioca con determinazione avanti cosi, poco alla volta, riesce ad incrementare il margine di vantaggio nei confronti delle avversarie. La reazione delle padrone di casa è decisa e, cosi, arriva il pari che rimette in equilibrio il set per diversi scambi. Sant’Elia a metà frazione riesce anche a trovare il sorpasso, ma Muzi e compagne con decisione riescono a siglare il contro sorpasso e rimettersi con la testa avanti. Il finale di set è incandescente: le padrone di casa non vogliono cedere il passo, ma le ospiti non rallentano e piazzano un break di 3-0 che vale un preziosissimo +3 (19-22). L’Assitec si rifà sotto ma le peloritane non rallentano ed alla fine fanno proprio il primo set (22-25).

L’inizio del secondo set è a favore della squadra di casa, che parte forte e costringe le peloritane ad inseguire per buona parte della frazione di gioco. Messina non riesce a trovare continuità in avanti e, cosi, e ragazze di casa poco alla volta riescono anche ad allungare sul prezioso +8 (21-13). Al rientro in campo la musica non cambia e le laziali si portano agevolmente a casa la frazione con il finale di 25-15.

Sant’Elia prova subito a scappare via nella terza frazione ma le messinesi non mollano la presa e riportano immediatamente il game in equilibrio, nonostante le padrone di casa in diverse occasioni tentino di prendere il largo. Il finale di set è al cardiopalma, con le due squadre che rispondono colpo su colpo e portano la frazione ai vantaggi. Alla fine la spunta Sant’Elia chiudendo il set sul 28-26.

Grande equilibrio anche nella prima parte della quarta frazione, fino a quando, però, Sant’Elia cambia marcia ed allunga sul pericoloso +6 (13-7). Messina ci prova ma trova di fronte una squadra combattiva e determinata che, poco alla volta, allunga il vantaggio e porta a casa il set che vale la vittoria finale del match (25-14).