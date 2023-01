Sicilia – Si va verso un deciso calo delle temperature che rimarranno sotto la media del periodo per più di qualche giorno. Un calo termico che potrebbe portare addirittura la neve a quote collinari. Ma, intanto, la giornata di oggi vede il tempo variabile con possibili schiarite durante il pomeriggio. Nubi sparse e schiarite si alterneranno per tutto il corso della giornata.

Le temperature, come detto, si preparano a una discesa importante. I venti saranno moderati dai quadranti sud occidentali. Per quanto riguarda i mari, il Tirreno e lo Ionio saranno entrambi mossi.