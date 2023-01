Palermo – Ha assistito alla conferenza stampa alla Legione Carabinieri Sicilia. Per tutto il tempo ha ascoltato con attenzione quei magistrati, quei Carabinieri che hanno assicurato alla Giustizia l’ultimo padrino, quel Matteo Messina Denaro ricercato da 30 anni.

L’ex Presidente del Parco dei Nebrodi e attuale Presidente Onorario della Fondazione Caponnetto, Giuseppe Antoci, a margine della stessa conferenza stampa, ha voluto rivolgere il suo personale ringraziamento alle istituzioni che hanno dato un segnale forte, importante: “Sono qui per rendere omaggio e gratitudine alla Procura Distrettuale Antimafia di Palermo, all’Arma dei Carabinieri. Io penso che questa sia una bella pagina per il paese che va gestita bene. Non va considerata un punto d’arrivo, ma un punto di partenza per capire quali sono state le connivenze e assicurare alla giustizia coloro i quali hanno avuto un ruolo in questi anni di latitanza”.

Momento particolarmente importante quello in cui, nel corso della conferenza stampa, è intervenuto Vincenzo Agostino, padre di Nino, ucciso nel 1989 dalla mafia insieme alla moglie, incinta di due mesi: “Lo Stato ha un debito morale: dare valore e verità a storie come quella di Agostino – afferma Antoci – Il Procuratore De Lucia è stato chiaro: non si fermeranno, ma nessuno di noi si fermerà. La lotta continua, continuiamo tutti, non ci fermiamo”.